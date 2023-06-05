شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 5 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 5 / 6 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها وجود اتجاه داخل النادى لتقديم شكوى ضد حكم مباراة الوداد المغربى، أمس، التى انتهت بفوز الأحمر 2-1، بجانب اطمئنان كولر على جميع المصابين.

الأهلي يطمئن على جاهزية جميع لاعبيه قبل موقعة إياب نهائي أفريقيا

اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية جميع لاعبيه قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي الأحد المقبل بالمغرب، عقب خروج كل اللاعبين دون إصابات أو شكواهم من أى آلام عقب نهاية مباراة الذهاب أمس الأحد باستاد القاهرة.

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انتهت أمس مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد بفوز النادي الأحمر بهدفين لهدف، ليصبح زملاء زهير المترجي في حاجة إلى الفوز بهدف وحيد للحفاظ على لقبهم للعام الثاني تواليًا. نال مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، إشادة خاصة من السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب نهاية مباراة الوداد المغربى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع لاعبه محمد عبد المنعم مدافع الفريق للحديث عن الأخطاء التي تسبب فيها اللاعب بمباراة الوداد المغربى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت أمس، الأحد باستاد القاهرة الدولى وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

الأهلي يدرس تقديم شكوى للكاف ضد حكم مباراة الوداد المغربى فى نهائى أفريقيا يدرس مسئولو النادى الأهلى فى الوقت الحالي تقدم شكوى للاتحاد الأفريقى "الكاف" ضد الحكم الليبى معتز إبراهيم، الذى أدار مباراة المارد الأحمر ضد الوداد المغربى، والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. تراجع روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن استدعاء حسين الشحات لاعب الأهلى لمعسكر منتخب مصر المقبل استعداداً لمباراة غينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، واكتفى فيتوريا بضم الثنائى محمد صلاح وأحمد سيد زيزو فى مركز الجناح الأيمن.

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