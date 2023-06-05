شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 5 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 5 / 6 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها وجود اتجاه داخل النادى لتقديم شكوى ضد حكم مباراة الوداد المغربى، أمس، التى انتهت بفوز الأحمر 2-1، بجانب اطمئنان كولر على جميع المصابين.
الأهلي يطمئن على جاهزية جميع لاعبيه قبل موقعة إياب نهائي أفريقيا
اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية جميع لاعبيه قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي الأحد المقبل بالمغرب، عقب خروج كل اللاعبين دون إصابات أو شكواهم من أى آلام عقب نهاية مباراة الذهاب أمس الأحد باستاد القاهرة.
تعرف على سيناريوهات تتويج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا فى المغرب
انتهت أمس مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد بفوز النادي الأحمر بهدفين لهدف، ليصبح زملاء زهير المترجي في حاجة إلى الفوز بهدف وحيد للحفاظ على لقبهم للعام الثاني تواليًا.
محمد الشناوى يقترب من العودة لحراسة عرين الأهلى أمام الوداد فى المغرب
اقترب محمد الشناوي قائد الأهلي من حراسة عرين فريقه فى مباراته القادمة أمام الوداد المغربي، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما فضل الجهاز الفني إراحته فى مباراة الذهاب باستاد القاهرة، خشية من المجازفة بالحارس الذى لم يشارك سوى فى مران جماعى وحيد بعد فترة غياب استمرت 17 يوماً منذ خوض مباراته ضد الترجي التونسي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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