شكرا لقرائتكم خبر عن الـ var يلغى هدفا عالميا لأحمد فتوح فى شباك الاتحاد السكندرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت تقنية الـ var هدفا عالميا سجله أحمد فتوح، لاعب الزمالك، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 39 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بداعى التسلل، ليستمر تقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري وسيف جعفر وعبد الله جمعة وأحمد بلحاج ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى: المهدى سليمان، خط الدفاع: هشام صلاح - محمد صالح - خالد صبحي - فوزي الحناوي، خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - محمد فارس، خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - إبراهيم حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، صبحي سليمان وصبري رحيل والسيد سالم وأوستين أموتو وإسلام عبد النعيم ومحمد محمود وعبد الغني محمد وكيفين كزيتو ومصطفى إبراهيم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وسكنت شباكه 27 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدها من 28 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33.











































































































