شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتابع مع اتحاد الكرة تجهيزات المنتخب الأول والأوليمبى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة الأستاذ جمال علام؛ وذلك للاطمئنان على ترتيبات وتجهيزات المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي، قبيل سفرهما للمغرب.

وتناقش وزير الشباب والرياضة، خلال جلسته الموسعة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادات المنتخب الأول لخوض مباراته مع منتخب غينيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، وكذلك استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وتقام مباراة المنتخب الأول والدورة المجمعة للمنتخب الأوليمبي بدولة المغرب الشقيقة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تعمل على التواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات المعنية في مصر أو المغرب، من إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه منتخباتنا الوطنية سواء المنتخب الأول أو الأوليمبي.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لكافة المنتخبات الوطنية في كافة المنافسات القادمة، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمنتخبين بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات والنتائج المرجُوة منهم.