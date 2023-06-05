شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن زوران المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك، المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح - محمد صالح - خالد صبحي - فوزي الحناوي.

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - محمد فارس.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - إبراهيم حسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، صبحي سليمان وصبري رحيل والسيد سالم وأوستين أموتو وإسلام عبد النعيم ومحمد محمود وعبد الغني محمد وكيفين كزيتو ومصطفى إبراهيم.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفا، وسكنت شباكه 27 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدهم من 28 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33.