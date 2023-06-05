«الفار» حرم الأبيض من أجمل أهداف الموسم.. الجزيري يقود الزمالك للفوز على الاتحاد السكندري في الدوري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

الزمالك يواجه الاتحاد، على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة المحلية الأكبر.

ودخل الزمالك هذه المباراة محتلًا المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 50 نقطة، فيما يقبع الاتحاد السكندري في المرتبة السابعة ولديه 40 نقطة.

تقدم الزمالك عن طريق مهاجمه التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 23، بعدما استلم بينية زيزو الذي استغل تعثر فوزي الحناوي بالكرة، لينفرد مهاجم الأبيض بحارس الاتحاد ويضع الكرة في الشباك.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/XGoL1hGD0ehEt

وأحرز أحمد فتوح هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 40 بتصويبة صاروخية أكثر من رائعة تسكن شباك المهدي سليمان، قبل أن يعود حكم المباراة أمين عمر لتقنية الفار ويلغي الهدف بداعي التسلل.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/rcI5DHsL9pGQX

وفي الشوط الثاني، أضاف سيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 49 بعدما حول عرضية زيزو في شباك المهدي سليمان.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/gxev8NRFHkRyt

وفي الدقيقة 65، نجح خالد الغندور في تسجيل الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 65 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد صبحي، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك على الاتحاد بهدفين نظيفين.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/c3KIDJrbv7saQ

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 53 محتلا المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 40 محتلا المركز السابع.

وبدأ الزمالك مواجهة الاتحاد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: دونجا، سيد نيمار، إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر، بدأ الاتحاد مباراة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: فوزي الحناوي، خالد صبحي، محمد صالح، هشام صلاح.

خط الوسط: خالد الغندور، محمد فارس، ناصر ناصر، أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو.