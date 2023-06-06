شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لبيريرا الخميس المقبل للحديث عن خطة تطوير منظومة التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا، للحديث عن سير العمل بخطة تطوير منظومة التحكيم المصرية، والمستجدات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

ويقام المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعقد مجلس اتحاد الكرة مؤخرا اجتماعا مع فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، استعرض خلاله رئيس اللجنة تقريره المفصل عن أداء اللجنة طوال الفترة الماضية، وأوضح أنه بصدد عمل معسكر أثناء فترة التوقف لتأهيل الحكام للجولات الفاصلة فى مسابقة الدوري المصري.

كما عرض بيريرا خلال الاجتماع رؤيته الشاملة للموسم المقبل، والتى سيعتمد فيها على تقييم الحكام طبقا لأدائهم طوال الموسم الحالى وتصنيفهم إلى 3 مستويات فنية أو أكثر يتم على أساس هذا التصنيف إسناد المباريات لهم.

كما وضع فيتور بيريرا لائحة جديدة للحكام تعتمد على مبدأ الثواب والعقاب يتم تطبيقها بداية من الموسم الجديد.