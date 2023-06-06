شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 5 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الزمالك على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ30 للدورى رافعا رصيده إلى 53 نقطة ومازال فى المركز الرابع بجدول الدورى .

الأهلي يطمئن على جاهزية جميع لاعبيه قبل موقعة إياب نهائي أفريقيا

اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية جميع لاعبيه قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي الأحد المقبل بالمغرب، عقب خروج كل اللاعبين دون إصابات أو شكواهم من أى آلام عقب نهاية مباراة الذهاب أمس الأحد باستاد القاهرة.

الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى 2 / 1 فى مباراة مثيرة بالدورى.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

شوقي غريب يستعين بمباريات الحدود لاستكشاف أسوان قبل مواجهة الخميس

استعان الجهاز الفني للمقاولون، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق أسوان وآخرها مواجهة حرس الحدود، التى انتهت بهزيمة أسوان بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء الجنوب قبل مواجهة الخميس المقبل.

بدء ورشة عمل تراخيص الأندية المصرية باتحاد الكرة غداً

تبدأ فى التاسعة صباح غد، الثلاثاء، ورشة العمل الخاصة بتراخيص الأندية، والتى تشمل توضيح أهم التحديثات الخاصة بلوائح التراخيص فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وتدريب الأندية على منصة التراخيص الجديدة.

الإسماعيلي يطالب بحكام دوليين فى مبارياته المقبلة بالدوري

طالب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة أبو بكر الحديدي، لجنة الحكام بإسناد مباريات الإسماعيلي القادمة في بطولة الدورى لحكام دولية.

مصر ترفع حصيلتها إلى 9 ميداليات فى بطولة أوروبا للرماية اختتم منتخب مصر للرماية مشاركته الناجحة في بطولة أوروبا المفتوحة للرماية على الأطباق المروحية، التى أقيمت فى إيطاليا خلال الفترة من 1 وحتى 4 يونيو الجاري بمشاركة 12 دولة، بشكل مشرف، حيث وصل رصيدها من الميداليات إلى 9 ميداليات متنوعة فى مختلف المنافسات.

رجال وسيدات تنس الطاولة بالأهلى يتوجون ببطولة الدورى

توج فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي ببطولة الدوري، بعد الفوز على إنبي بنتيجة 3-1، في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية، التي أقيمت اليوم الإثنين، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.