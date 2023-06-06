شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة فى عزاء والد إسلام الشاطر نجم الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على حضور عزاء والد إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، والذي أقيم مساء اليوم الإثنين بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وشهد العزاء حضور كل من: طارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيف الوزيري رئيس شركة بريزنتيشن، والإعلامي أحمد شوبير، ومحمد شيحة نائب رئيس لجنة إدارة النادي الإسماعيلي، ومحمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ودندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع.

كما حضر كل من: أسامة عرابي وشريف عبد الفضيل ومحمد حشيش وشريف عبد المنعم وأسامة حسني نجوم الأهلي السابقين، إيهاب لهيطة نائب رئيس نادي الجزيرة الحالي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وعمر الأيوبي مدير تحرير قطاع الرياضة باليوم السابع، وناصر عباس الحكم الدولي السابق، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي، وعماد النحاس المدير الفني السابق لطلائع الجيش، والإعلامي كريم حسن شحاتة، والفنان عصام السقا.