شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفى حكما لمباراة فاركو وبيراميدز.. والصباحى لفيوتشر وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدا الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من عمر الدوري الممتاز.

الداخلية × حرس الحدود الداخلية × حرس الحدود

محمد يوسف حكما للساحة ويعاونه كل من: أحمد لطفي مساعد أول، وأحمد بكر مساعد ثان، وأحمد حمدى حكم رابع، ومصطفى الشهدي حكم فيديو، وأسامة عبد اللطيف حكم فيديو مساعد.

فاركو × بيراميدز فاركو × بيراميدز

محمد الحنفي حكما للساحة ويعاونه كلا من: محمد محمود لطفي مساعد أول وأحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثان، ومحمود دسوقي حكم رابع، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وهاني العراقي حكم فيديو مساعد.

محمد الصباحي حكما للساحة ويعاونه كل من: تامر رشاد مساعد أول ومحمود عبد السميع مساعد ثان، ومحمد التابعي الغازي حكم رابع، وعبد العزيز السيد حكم فيديو، ومحمد عبد العزيز حكم فيديو مساعد.

فيوتشر × إنبي