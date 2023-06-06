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الحنفى حكما لمباراة فاركو وبيراميدز.. والصباحى لفيوتشر وإنبى

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدا الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من عمر الدوري الممتاز.

 

 

الداخلية × حرس الحدود  

 

محمد يوسف حكما للساحة ويعاونه كل من: أحمد لطفي مساعد أول، وأحمد بكر مساعد ثان، وأحمد حمدى حكم رابع، ومصطفى الشهدي حكم فيديو، وأسامة عبد اللطيف حكم فيديو مساعد.

 

فاركو × بيراميدز

 

محمد الحنفي حكما للساحة ويعاونه كلا من: محمد محمود لطفي مساعد أول وأحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثان، ومحمود دسوقي حكم رابع، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وهاني العراقي حكم فيديو مساعد.

 

فيوتشر × إنبي

 

محمد الصباحي حكما للساحة ويعاونه كل من: تامر رشاد مساعد أول ومحمود عبد السميع مساعد ثان، ومحمد التابعي الغازي حكم رابع، وعبد العزيز السيد حكم فيديو، ومحمد عبد العزيز حكم فيديو مساعد.

 

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