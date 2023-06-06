شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 24 ساعة قبل استكمال التحضير لإياب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي لاعبيه راحة غدا الثلاثاء ضمن برنامج التحضير لخوض مباراة الإياب ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل، على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. ويستأنف فريق الأهلي تدريباته يوم الأربعاء على ملعب مختار التتش قبل أن يخوض مرانه الأخير بالقاهرة صباح الخميس ومن ثم التوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام يوم 11 يونيو الجاري على المركب الرياضي محمد الخامس.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الوداد.

واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام الفريق المغربي بتدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وخاض خماسي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشارك محمد الضاوي في التدريبات اليوم بعد انتهاء مهمته مع منتخب تونس للشباب.

وحقق الأهلي الفوز على الوداد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.