شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يبدأ التأهيل فى تدريبات سيراميكا عقب الإصابة فى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ صلاح محسن، لاعب فريق سيراميكا، عملية التأهيل خلال تدريبات الفريق، عقب الإصابة بالاجهاد فى العضلة الخلفية، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة.

ويحل فريق سيراميكا ضيفا على سموحة ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام الأربعاء المقبل في التاسعة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في 14 مباراة والهزيمة في 10 مباريات.