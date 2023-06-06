شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى: إدارة السكة الحديد تمسكت ببقائى وسأحسم قرارى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أمير عزمي مجاهد، المدير الفني لفريق السكة الحديد، أنه كان يتمنى أن تُكلل جهوده بالصعود للدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه بذل قصارى جهده في الفترة الماضية.

وقال مجاهد، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أرغب في الرحيل عن نادي السكة الحديد بعد المباراة الأخيرة، ولكن وجدت تمسكًا كبيرًا من إدارة النادي، وسوف أحسم قراري بعد نهاية الموسم".

وأضاف: "حالتي الصحية جيدة في الوقت الحالي، بعدما أجريت قسطرة في القلب مؤخرًا، وهدفي تحقيق النجاح في الفترة المقبلة، وأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق طموحاتي، ومن الوارد أن أكمل مسيرتي مع السكة الحديد، أو الانتقال للعمل مع حلمي طولان الذي طلب تواجدي معه".

وتابع: "إدارة السكة الحديد حاولت قدر الإمكان تلبية احتياجات الفريق، والإمكانيات المالية تفرق في أمور كثيرة، كنا ننافس أندية كبيرة، سنعمل على تلافي الأخطاء بكل تأكيد".