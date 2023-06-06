شكرا لقرائتكم خبر عن هل أثّر تعطل الـVAR على قرارات التحكيم فى مباراة الزمالك والاتحاد؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الـVAR ضرب موعدا لعدم الظهور في الدقيقة 40 من عمر لقاء الزمالك والاتحاد السكندري التي أقيمت مساء الإثنين وانتهت بفوز الأبيض 2 / 1.

وقال عقل، إن تعطل الـ"VAR" المفاجئ جاء في أبرز لقطات وقرارات المباراة عندما أحرز الزمالك هدف، وطبقا للبروتوكول أعلن المساعد عن وجود تسلل من بداية الهجمة في قرار صحيح، والـVAR أكد القرار عبر الكومينكيشن سيستم، ولكن لم تظهر خطوط اللبيرو على الشاشة كالمعتاد، نظرا للعطل الذى استمر مع انطلاق الشوط الثاني حتى الدقيقة 71 عندما أعلن الحكم عودة عمل تقنية الـ"VAR"، وأبلغ الفريقين بذلك وتدخل الحكم بالصافرة واحتسب 28 مخالفة في تقدير مناسب خلال فعاليات اللقاء".

وأشار عقل إلى أن الحكم أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في 5 مناسبات في تقدير مناسب طبقا للقانون، في الوقت الذى ظهر فيه المساعدان بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 4 حالات تسلل في توقيت مناسب طبقا للبروتوكول، أبرزها في الدقيقة 40 عند المساعد الثاني والتي على أثرها تم إلغاء هدف فتوح لاعب الزمالك، في الوقت الذى حاول فيه الحكم الرابع السيطرة على المنطقة الفنية التي شهدت اعتراضات غير مبررة من الأجهزة الفنية.