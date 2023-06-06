البدرى: الأهلى قادر على الفوز أمام الوداد بالمغرب وأنا من صعّدت شوبير

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القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، أن النادي الأهلي قدم مباراة رائعة ضد الوداد البيضاوي المغربي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال البدري، خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي قادر على تحقيق الفوز باللقب من المغرب، ومارسيل كولر المدير الفني، قدم مباراة مميزة من الناحية التكتيكية".

وأضاف حسام البدري: "مباراة الإياب لا تحتاج إلى مجازفة، خاصةً أن الفريق فائز في مباراة الذهاب ولديه قدرة في اللعب تحت الضغط الجماهيري، بالإضافة إلى قدرتهم على الخروج بالمباراة لصالحهم".

وتابع: "بيرسي تاو مهاجم الأهلي ورقة مهمة جدًا للأهلي في مباراة الإياب، في ظل قدرته على اللعب بضربات الرأس والتحركات الجيدة في المنطقة الأمامية".

واستطرد: "الأهلي في تلك المباراة يحتاج إلى لاعب جوكر داخل الملعب، يكون قادرا على تحريك مفاتيح اللعب والربط بين الدفاع والهجوم".

وأردف: "كولر كان لا بد أن يجري التبديلات بشكل مبكر في المباراة، ولكن ظروف المباراة قد تحتاج إلى هذه الاستراتيجية".

وعلق حسام البدري على ظهور مصطفى شوبير، حارس مرمى القلعة الحمراء الشاب، قائلا: "أنا سعيد بمستوى مصطفى شوبير مع النادي الأهلي فى مباراة الوداد وهو حارس يملك إمكانيات رائعة ومميزة".

واختتم حديثه قائلا: "أنا من صعّدت مصطفى شوبير فى عام 2017، وأثبت جدارة كبيرة للمنافسة فى حراسة المرمى".