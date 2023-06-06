شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل: أخشى على الأهلى من القلق المرضى.. وقاسم: ثبات شوبير من أبرز المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الأهلي السابق، ثقته في لاعبي الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي البطولة الأفريقية، بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "التسجيل في مرمى الوداد يجب أن يكون هدف الأهلي في لقاء الإياب". وأضاف: "القلق ضروري، لكن أخشى على الأهلي من القلق المرضي، وتأخير التغيير أبرز سلبيات الأهلي أمام الوداد في لقاء الذهاب".

فيما أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، أن فوز الأهلي على الوداد المغربي جيد جدا، مشيرا إلى أن الأحمر أفضل من الوداد المغربي داخل الملعب وقادر على الانتصار في مباراة الإياب.

وقال أشرف، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم المذاع على شاشة قناة الحياة: قلق الأهلي وجماهيره من نتيجة مباراة الذهاب أمر ايجابي، وسيجعل اللاعبين أكثر مسئولية في المغرب.

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