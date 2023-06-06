شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء فى الأسبوع الـ31 من الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء 6-6 -2023، منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بثلاثة مواجهات مثيرة، حيث يلتقي الحرس مع الداخلية في صراع الهبوط، ويواجه فاركو بيراميدز، بينما يلتقى فيوتشر مع إنبي.

موعد مباراة الداخلية وحرس الحدودفي اللقاء الأول يلتقى فريق الداخلية بقيادة مدربه علاء عبد العال مع حرس الحدود الذي يقوده محمد مكي، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري هذا الموسم.

موعد مباراة فاركو وبيراميدزفي المباراة الثانية، يواجه فاركو بقيادة مدربه طارق العشري، نظيره بيراميدز تحت القيادة الفنية لمدربه باتشيكو، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة فيوتشر وانبيوفي مواجهة ثالثة، يلتقى فريق فيوتشر أمام نظيره إنبي، في مواجهة مرتقبة، عند دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام بالقاهرة، في لقاء هام ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثون من الدوري.