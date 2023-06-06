شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل اليوم على راحة من التدريبات قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على راحة سلبية اليوم الثلاثاء ضمن برنامج التحضير لمباراته ضد الوداد المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل استئناف تدريباته الجماعية، ووضع البرنامج المناسب لخطة المباراة الفاصلة في تحديد لقب الدوري في نسخته الحالية.

ومن المقرر أن يسافر فريق الأهلي الى المغرب يوم الخميس المقبل عبر طائرة خاصة ، حيث سيتدرب حتى يوم الخميس قبل التوجه إلى المطار عقب نهاية التدريب ومن ثم استقلال الطائرة التي ستقله الى المغرب لخوض مباراة العودة ضد الوداد المغربي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978