شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى جديد لـ"بامبو" فى البنك الأهلى لتحديد موقفه أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلى لاختبار طبى جديد تحت إشراف طبيب الفريق الأيام المقبلة لتحديد مدى شفائه من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويعد كريم بامبو من أفضل عناصر فريق البنك الأهلى هذا الموسم عقب المشاركة في 27 مباراة وتمكن من إحراز 10 أهداف .

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة 9 من الشهر الجارى حيث تقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة مساءا .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة .