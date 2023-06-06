شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو بكأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو صفحة مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس الإثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة فاركو ببطولة كأس مصر.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام فاركو بكأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.