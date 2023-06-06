شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة مع لاعبى الأهلى على هامش مران الفريق استعدادا لمباراة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم، بعد استئناف التدريبات الجماعية في بداية التحضير لمباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل الحديث عن بعض الملاحظات الخاصة بمباراة الذهاب أمس الأحد على استاد القاهرة وخطة التحضير لمباراة العودة بكازابلانكا.

ويتحدث كولر مع لاعبيه عن عدة أمور، أهمها تعنيف لاعبيه بسبب عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات الفنية في نهاية مباراته ضد الوداد المغربي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2 / 1 باعتبارها نتيجة غير مطمئنة قبل خوض مباراة الإياب بالمغرب، بعدما طالبهم بضرورة الاستحواذ واللعب بشكل جماعي والتقارب بين الخطوط، وهو ما لم يلتزم به اللاعبون، وكانت نتيجته استقبال هدف مباغت من الضيوف في الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة.

كما سيتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة التحلي بالهدوء والالتزام بالتعليمات، خاصة بعدما انتقد اللاعبين خلال المؤتمر الصحفي بالأمس بسبب عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات الفنية من حيث الاستحواذ على الكرة وتضييق المساحات أمام لاعبي الوداد وعدم الاندفاع للأمام.

وتشهد المحاضرة تحدث كولر مع لاعبيه على ضرورة التركيز على تسجيل هدف أو أكثر في شباك الوداد على أرضه ووسط جماهيره من أجل تأمين فوزه في موقعة الذهاب بهدفين لهدف، باعتبارها نتيجة غير مطمئنة والفوز بهدف وحيد للوداد كفيل بتتويجه بلقب البطولة الأفريقية.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على الوداد المغربي، ويحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة بالمغرب لضمان التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية.