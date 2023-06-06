شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته ببرج العرب لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الثلاثاء فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة غزل المحلة في الدوري، وذلك بعد خوض فترة طويلة من الإعداد بمعسكر الفريق ببورسعيد.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري.

وأرسل الاتحاد الكاميروني خطاباً رسمياً إلى النادي المصري، يطلب خلاله استدعاء فرانك إيتوجا، لاعب النسور الخضر، لمعسكر المنتخب الأوليمبي الكاميروني بالمغرب استعدادا لنهائيات أفريقيا تحت 23 عامًا.

وجدد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.