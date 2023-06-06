انطلاق ورشة عمل تراخيص الأندية المصرية باتحاد الكرة .. اليوم

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الخاصة بتراخيص الأندية، والتي تشمل توضيح أهم التحديثات الخاصة بلوائح التراخيص في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وتدريب الأندية على منصة التراخيص الجديدة.

وتقام الورشة بحضور محمد سيدات رئيس القسم الاحتراف ومسئول التراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد الطوبجي مدير التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك ممثلو أندية الدوري المصري الممتاز.

على صعيد متصل، كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن هناك تنسيقاً مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لتغليظ العقوبات فى الجولات القادمة على أى نادٍ حال إيقاف أى مباراة في الدوري أو كأس مصر أو التلويح بالانسحاب، حيث سيتم مضاعفة العقوبات لفرض الانضباط في المباريات المتبقية من عمر الموسم الحالى.

وتدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق الدورى الجديد موسم 2023 - 2024 نهاية أغسطس أو أول ديسمبر المقبلين، على أقصى تقدير، لاسيما أن الاتجاه الأقرب هو انتهاء الدورى الحالى يوم 20 يوليو المقبل.

ويعقد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، اجتماعاً مع روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لتحديد موعد انطلاق الدوري الجديد، فى ضوء احتياجات الخواجة وارتباطات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وينتهي الدوري الحالي قبل 25 يوليو المقبل، وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة، بسبب المباريات المؤجلة للأهلي بعد صعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.