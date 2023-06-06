شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه الداخلية فى صراع النجاة من الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الداخلية بقيادة مدربه علاء عبد العال مع حرس الحدود الذي يقوده محمد مكي، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري هذا الموسم.

تمثل المباراة تحديًا كبيرًا للفريقين لأن هزيمة الحرس تعنى هبوطه رسميًا للقسم الثاني، أما هزيمة الداخلية فستقربه بنسبة كبيرة من الهبوط، لذلك تحظى المواجهة بإثارة كبيرة للفريقين.

يدخل الحرس المواجهة محتلاً المركز الأخير برصيد 19 نقطة، ومنتشيا بفوزه الأخير على أسوان في الدوري بعد سلسلة من النتائج السلبية، بينما يخوض الداخلية المواجهة بمعنويات منخفضة وهو في المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة، بعدما خسر أخر مبارياته بثلاثية مقابل هدف أمام البنك الأهلى.

وركز علاء عبد العال المدير الفني للفريق العسكري على تصحيح أخطاء لاعبيه في الفترة الأخيرة، أملا في البقاء بين الكبار ، حيث تعقدت مهمة الداخلية في صراع القاع هذا الموسم.

بينما حفز محمد مكي المدير الفني للحرس على ضرورة مواصلة النتائج الإيجابية، في الفترة المقبلة بعد الفوز على أسوان، حيث يسعى الفريق لإنهاء الدوري بشكل جيد، بينما ينصب تركيز الفريق على مسابقة كأس مصر.