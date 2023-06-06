شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يدرس سلبيات وإيجايبات مباراة الوداد المغربى قبل موقعة الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة فيديو مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي للوقوف على الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه والعمل على تصحيحها قبل السفر الى المغرب لخوض مباراة الإياب في المغرب، وهي المباراة الحاسمة في تحديد بطل النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما شهدت تلك المباراة العديد من الأخطاء الفنية من قبل اللاعبين الذين لم ينفذوا التعليمات الفنية بالشكل المطلوب.

ويحرص كولر على مشاهدة المباراة بالكامل لمعرفة أوجه القصور التي وقع فيها لاعبيه خلال المباراة الماضية ، حتى لا تتكرر في موقعة الإياب لاسيما الأخطاء الدفاعية في فقدان الكرة بسهولة وعدم التمركز الصحيح من لاعبي الخط الخلفي للاهلي، بخلاف عدم الحسم في إبعاد الكرة من مناطق الخطورة المتاخمة لمرمى الفريق الأحمر.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978