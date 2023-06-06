شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج فاركو لمواصلة تأمين الوصافة والوصول لدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فاركو بقيادة مدربه طارق العشري، نظيره بيراميدز تحت القيادة الفنية لمدربه باتشيكو، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري، وذلك على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

في حين وصل رصيد بيراميدز إلى النقطة 61 في المركز الثانى بترتيب جدول الدورى الممتاز، بعد خوض 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات، ويحتاج الفريق السماوى إلى 5 نقاط فقط من أجل حسم المشاركة في مسابقة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بشكل رسمي.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج، حيث فاركو فى 17 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين فقط وحصد 28 نقطة.

وعكف المدير الفني لفاركو، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة سيراميكا بالدورى، والتى انتهت بالتعادل السلبى، لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة، بداية من مواجهة بيراميدز اليوم.

ويكثف الفريق السماوي من محاولات تفعيل بند شراء مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، من نادى التعاون السعودى مع انتهاء فترة استعارة اللاعب بنهاية الموسم الجارى، حيث وقع عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية تفعيل بند الشراء النهائي بنهاية الإعارة، بعد الاتفاق مع نادي التعاون السعودي على كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع اللاعب.