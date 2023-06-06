شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتحدى إنبى للعودة للانتصارات والاقتراب من المشاركة الأفريقية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فيوتشر أمام نظيره إنبي، في مواجهة مرتقبة، عند دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام بالقاهرة، في لقاء هام ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري.

وصل إنبى إلى النقطة 39 في المركز التاسع فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 30 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 11 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 30 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.

بينما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 54 في المركز الثالث بعد الخسارة من بيراميدز في المباراة الأخيرة، وهي المواجهة التي رسمت إلى حد كبير شكل الصراع على المقعد الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، بعدما ابتعد فيوتشر عن بيراميدز بفارق 7 نقاط.

واستقر مجلس إدارة نادى إنبى، برئاسة أيمن الشريعى، على صرف مكافأة خاصة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد الأداء الجيد الذى قدموه في المباريات الماضية وتحسين النتائج واحتلال الفريق المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الممتاز.

وأشاد مسئولو نادى إنبى باللاعبين وتحليهم بالروح والإصرار خصوصاً في مباراة غزل المحلة الأخيرة بالجولة الثلاثين من الدورى الممتاز وتحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء ومن قبلها التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر وإقصاء فريق فيوتشر.