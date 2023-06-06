شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى مكتمل الصفوف قبل مواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق النادي المصري مستشفى الإصابات، والتي ضربت الفريق مؤخرًا بتعرض العديد من اللاعبين لإصابات طويلة، كان أبرزهم، مروان حمدي وحسين السيد، وحسن علي وألياس الجلاصي، قبل أن يستعيد المصري جهود جميع المصابين قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري.

ويفتقد المصري فقط لجهود أسامة الجزار لاعب الفريق في مواجهة غزل المحلة، نظراً لتعرضه لعقوبة الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات.

وأرسل الاتحاد الكاميروني خطاباً رسمياً إلى النادي المصري، يطلب خلاله استدعاء فرانك إيتوجا، لاعب النسور الخضر، لمعسكر المنتخب الأوليمبي الكاميروني بالمغرب استعدادا لنهائيات أفريقيا تحت 23 عامًا.

وجدد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.