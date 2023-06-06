شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية محمد الشناوى لخوض إياب نهائى أفريقيا بكازابلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر سيكون جاهزًا لحراسة العرين في مباراة العودة ضد الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعدما غاب عن مباراة الذهاب على استاد القاهرة والتي فاز فيها فريقه بهدفين مقابل هدف لظروف الإصابة بشد في عضلة السمانة وعدم جاهزيته التامة من الناحية الطبية، واستعاده من قائمة المباراة التي خاضت موقعة الذهاب.

ورفض الجهاز الفني للأهلي المجازفة بالدفع بمحمد الشناوي في مباراة الذهاب ضد الوداد المغربي وفضل منحه قسط كافي من الراحة لاسيما وأنه لم يخضع سوى مران وحيد قبل المباراة وغاب لمدة 17 يوما منذ مشاركته في مباراة فريقه ضد الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أبطال إفريقيا ، وكان يخشى الجهاز الفني من تعرضه للإصابة وحرمانه من المشاركة في لقاء العودة الفاصلة بالمغرب، ويرغب في تحضيره لموقعة الاحد المقبل بمدينة كازابلانكا.

وأكد المصدر أن الشناوي سيكون جاهزا لحراسة عرين الأهلي في مواجهة الوداد المغربي القادمة بنسبة 100% بعدما اطمأن الجهاز الفني على جاهزية اللاعب، الذي فضل منحه الراحة. من موقعة الذهاب لأهميته في المواجهة القادمة التي ستشهد ضغط جماهيري وعصبي كبير وتحتاج للاعب صاحب خبرات كبيرة بحجم الشناوي.