شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الشناوى سيعود لحماية عرين الأهلى أمام الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى أحمد شوبير أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى استقر على عودة محمد الشناوى لحماية عرين المارد الأحمر فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

وقال شوبير عبر برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى تأكد من جاهزية محمد الشناوى وعلى لطفى لخوض مباراة نهائى أفريقيا أمام الوداد، الحارسان خاضا مران الأمس بالكامل".

ويضيف شوبير: "كولر يرى أن مصطفى شوبير قدم مباراة كبيرة فى لقاء الذهاب وأثبت أنه حارس كبير، لكن وجود الشناوى حارس منتخب مصر وأفضل حراس قارة أفريقيا أمر لا غنى عنه فى لقاء الإياب لاسيما بعدما استعاد فورمته الفنية والبدنية".

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد بفوز النادى الأحمر بهدفين لهدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للوصول لنهائى دورى أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجى برصيد ثمانى مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.