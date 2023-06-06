شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يطالب اتحاد الكرة بزيادة البدلات للحكام فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام زيادة بدلات الحكام في الموسم المقبل بدلاً من 7 آلاف جنيه، ونفس الأمر لطاقم حكام الفيديو var، وأيضًا حكام القسم الثاني والناشئين.

في سياق مغاير ، يعقد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمراً صحفياً غدًا الأربعاء المقبل بمقر اتحاد الكرة، لإعلان تفاصيل المعسكر الذى يتخلله مباراتا غينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، ثم المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 يونيو بالقاهرة.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة، استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويُعلن فيتوريا القائمة النهائية لمنتخب مصر7 يونيو الجاري، وجاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين، المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 4 يونيو بالقاهرة، فيما ستكون العودة 11 يونيو بالمغرب.

في سياق مختلف ، افتتحت أمس دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – لمحاضري الحكام ، بأحد فنادق القاهرة ، بحضور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري و الذى ألقى كلمة ترحيب بالمشاركين ، حيث تقام دورة محاضري الحكام على فترتين الأولى من 5 إلى 9 يونيو لمتحدثي اللغة الفرنسية ، بينما الفترة الثانية من 12 إلى 16 يونيو لمتحدثي اللغة الإنجليزية.