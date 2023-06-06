شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن تعيين عصام عبد العظيم مدرباً لحراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى طلائع الجيش تعاقده مع عصام عبد العظيم ليتولى تدريب حراس مرمى الفريق الأول فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة عبد الحميد بسيونى.

ويعكف الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات الإسماعيلى فى الدورى وكأس مصر، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الدراويش بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بالأسابيع الأخيرة للمسابقة.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى لطلائع الجيش ليضم كلا من..

لواء أيمن سعيد المصرى المشرف العام

لواء عبد الجليل أمام مدير الكرة

كابتن عبد الحميد بسيونى مدير فنى

كابتن أحمد صالح مدرب عام

كابتن ياسر على مدرب

كابتن أحمد سالم مدرب

كابتن عصام عبد العظيم مدرب لحراس المرمى

كابتن محمد سعد مخطط أحمال

كابتن يسرى عرفان مدير إدارى

كابتن محمد مختار مدير شئون اللاعبين

دكتور محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى

إيهاب كمال إدارى

ياسر شبل مدلك

عمر عبد العزيز مدلك

حامد خلف مدلك

ويعمل عبد الحميد بسيونى على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة سموحة التى فاز بها الفريق بهدفين دون رد لعدم تكرارها فى المباريات المتبقية فى الدورى بداية من مواجهة الإسماعيلى.

ويستعد الطلائع لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

واستعاد طلائع الجيش نغمة الفوز الغائبة بعد تغلبه على سموحة بنتيجة 2-0 مساء السبت على استاد جهاز الرياضة بالقاهرة، ضمن الجولة 30 من الدورى المصرى.

سجل ثنائية الطلائع خالد سطوحي ومحمود وادي في الدقيقتين 18 و45 من عمر اللقاء، الذي شهد إضاعة ضربة جزاء بواسطة صديق أوجولا لاعب سموحة في الدقيقة 85.

وخاض الطلائع أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، خلفا لعماد النحاس، وحقق الفوز الغائب منذ 4 جولات.

وعقد بسيوني اجتماعا مع إدارة نادى طلائع الجيش وتم الاستقرار علي عودته لقيادة فريق الكرة لتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري لاسيما أنه تمكن من قيادة الطلائع في وقت سابق للتتويج ببطولة السوبر المصري علي حساب الأهلي كما حقق نتائج متميزة مع الفريق ببطولة الدوري.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 29 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى ستة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفا.