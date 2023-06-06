شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى لن يطلب استبعاد باملاك تيسيما من إدارة نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن مسئولى النادى الأهلى أغلقوا صفحة مباراة الذهاب أمام الوداد المغربى بشكل نهائى، ولن يتقدموا بشكوى ضد الليبى معتز إبراهيم حكم المباراة كما لم يتم التقدم بطلب لاستبعاد باملاك تيسيما من إدارة مباراة العودة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى أغلق صفحة مباراة الذهاب أمام الوداد بكل تفاصيلها وبدأ يفكر في لقاء العودة، ولن يكرر أخطاء الماضى ويبحث عن مبررات وشماعات سيذهب للمغرب للفوز فقط".

ويضيف شوبير: "الأهلى لم يقدم طلب لشكوى الحكم الليبى معتز إبراهيم رغم وجود ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب لحسين الشحات بجانب خطأ عدم طرد لاعب الوداد في لعبة بيرسى تاو، الأهلى يرفض تماماً فكرة التقدم بشكوى".

وتابع شوبير: "الأهلى كمان لن يطلب استبعاد باملاك تيسيما من إدارة مباراة العودة، الأهلى يرفض هذه التوجهات ، كولر طالب لاعبيه بخوض مباراة الوداد كأنها مباراة نهائية من لقاء واحد وليس ذهاب وعودة".

ويتقابل الأهلى والوداد الأحد المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، بقيادة تحكيمية للإثيوبي باملاك تيسيما.

انتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد بفوز النادي الأحمر بهدفين لهدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.