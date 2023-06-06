شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة النقيب: مدرب الفراعنة ساهم فى تطوير كرة اليد والطيار من أفضل الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى حمادة النقيب مدرب حراس مرمى منتخب مصر لكرة اليد السابق، على الإسبانى خوان كارلوس باستور المدرب الجديد لمنتخب اليد، وقال النقيب فى تصريحات لبرنامج كاونتر أتاك عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الإسبانى خوان كارلوس باستور المدرب الجديد لمنتخب اليد من الأسماء التى ساهمت فى تطوير كرة اليد العالمية.

وأضاف نجم كرة اليد السابق: تحقيق ميدالية عالمية أو أولمبية يحتاج تكاتف منظومة كرة اليد بالكامل وليس المدرب فقط، والمدربون المصريون فى كرة اليد قدموا أداءً مشرفًا فى الدوريات العربية هذا الموسم

وأكمل: عصام الطيار من أفضل حراس مرمى كرة اليد على مستوى العالم ويتميز بالمرونة وسرعة رد الفعل والمقومات العالية، كريم هنداوي يعيش أفضل فتراته حاليا وأتوقع استمرار تألقه

واختتم: كنت واثقًا فى نجاح محمد على بالدورى الإسبانى ويتطور بشكل ملحوظ، عبد الرحمن حُميد تعرض للإصابة بالصليبى فى أفضل فتراته وسيكون له شأن كبير بعد عودته.