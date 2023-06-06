شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالى فيرجونى يقترب من قيادة رجال طائرة الأهلى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الإيطالى أنجيولينو فيرجونى من القيادة الفنية لفريق رجال طائرة النادى الأهلى بالموسم الجديد خلفا لمحمد مصيلحى.

وتوصل خالد العوضى مدير النشاط الرياضة بالأهلى لاتفاق مع المدرب الإيطالى لتولى مسئولية الفريق ويتفاوض على كل بنود التعاقد قبل الإعلان الرسمى حال الموافقة على كل البنود.

ويطمح مسئولو القلعة الحمراء فى استعادة هيبة فريق الطائرة خلال المرحلة المقبلة، فى ظل خسارة الألقاب المحلية موسمين متتاليين، ما أدى إلى الاعتذار عن عدم المشاركة فى بطولة أفريقيا.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تجديد تعاقد نجمى الكرة الطائرة أصحاب الخبرات عبد الحليم عبو وحسام يوسف لمدة 4 سنوات مقبلة، للاستفادة من خبراتهما خلال المرحلة المقبلة.