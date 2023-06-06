شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الشناوى مع لاعبى الأهلى قبل إياب نهائى أفريقيا أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوي قائد الأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق على هامش مران الأمس من أجل تحفيزهم والدعم قبل مباراة الوداد المقرر لها الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب.

وأكد الشناوي للاعبي الأهلي أن فرصة الفريق في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مازالت قوية ، فالمارد الأحمر فاز في لقاء الذهاب وقادر على تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة في المغرب من أجل العودة للقاهرة بالنجمة الحادية عشر أفريقياً.

وطالب قائد الأهلي ، لاعبي الفريق بضرورة الاجتهاد والتركيز في التدريبات المقبلة والاستعداد القوي لمباراة العودة التي تحتاج تركيز تام من أجل تخطي عقبة الوداد والتتويج بلقب البطولة الأفريقية.

ويتقابل الأهلى والوداد الأحد المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء، بقيادة تحكيمية للإثيوبي باملاك تيسيما.

انتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد بفوز النادي الأحمر بهدفين لهدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.