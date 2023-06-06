شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفتقد عبد العزيز البلعوطى أمام فيوتشر بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات عبد العزيز البلعوطى حارس المرمى أمام فيوتشر في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب عبد العزيز البلعوطى عن صفوف الفريق البترولى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء،حيث يدفع تامر مصطفى المدير الفني للفريق البترولى بالحارس رضا السيد لحماية عرين إنبى في مواجهة فيوتشر المهمة.

ووصل إنبى إلى النقطة 39 في المركز التاسع فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 30 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 11 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 13 مواجهة، وسجل لاعبو الفريق البترولى 30 هدفا واستقبلت شباكهم 36 هدفا.

بينما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 54 في المركز الثالث بعد الخسارة من بيراميدز في المباراة الأخيرة، وهي المواجهة التي رسمت إلى حد كبير شكل الصراع على المقعد الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، بعدما ابتعد فيوتشر عن بيراميدز بفارق 7 نقاط.