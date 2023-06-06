شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يقود الاتحاد السكندرى من المدرجات أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
ويغيب زوران عن دكة بدلاء الاتحاد السكندرى،أمام البنك الأهلى بسبب تعرضه للطرد في مباراة الزمالك الماضية بالجولة الثلاثين من الدورى الممتاز بعد دخوله في مشادة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأبيض ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء للثنائى.
وخسر الاتحاد السكندرى، أمام الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35.
بينما يستمر الزمالك فى المركز الرابع ويرتفع رصيده للنقطة 53، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28 هدفًا، فيما
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