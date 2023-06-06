شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يقود الاتحاد السكندرى من المدرجات أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود الصربى زروان مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى سيد البلد من المدرجات أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب زوران عن دكة بدلاء الاتحاد السكندرى،أمام البنك الأهلى بسبب تعرضه للطرد في مباراة الزمالك الماضية بالجولة الثلاثين من الدورى الممتاز بعد دخوله في مشادة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأبيض ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء للثنائى.

وخسر الاتحاد السكندرى، أمام الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35.

بينما يستمر الزمالك فى المركز الرابع ويرتفع رصيده للنقطة 53، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28 هدفًا، فيما