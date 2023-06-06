شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع اللمسات النهائية لرحلة المغرب لمواجهة الوداد بالنهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الحالية اللمسات النهائية على رحلة الفريق المرتقبة للمغرب الخميس المقبل لخوض مباراة الوداد المغربى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتواصل مسئولو بعثة الأهلي مع نظرائهم في السفارة المصرية بالمغرب من أجل التجهيز لهذه الرحلة التى يخوض خلالها الفريق أهم مبارياته هذا الموسم.

وحدد مسئولو النادي الأهلي الخميس المقبل موعدًا للسفر إلى المغرب وملاقاة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل التعود على الأجواء في المغرب قبل هذه المباراة الفاصلة.

كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في المغرب بالتنسيق مع سفارة مصر في المغرب لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي المغربية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.