شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع اللمسات النهائية لرحلة المغرب لمواجهة الوداد بالنهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
كما يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في المغرب بالتنسيق مع سفارة مصر في المغرب لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي المغربية، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.
ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.
ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .
ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.
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