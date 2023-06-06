شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة عمل تراخيص الأندية..ومسئول كاف :مصر أول بلد أفريقى ينظم الدورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء ، ورشة عمل تراخيص الأندية المصرية، بحضور محمد سيدات مسؤول التراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ورئيس القسم الاحترافي بالكاف، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم ومحمد الطوبجي مدير التراخيص بالاتحاد ومسئولي التراخيص بأندية الدورى المصرى الممتاز ، الأهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري وغزل المحلة والاتحاد السكندري وفيوتشر وبيراميدز وفاركو وانبي والداخلية وأسوان وحرس الحدود وطلائع الجيش والبنك الأهلي والمقاولون العرب وسموحة .

ألقي وليد العطار كلمة ترحيب بممثل الكاف ومندوبي الأندية في بداية ورشة العمل ، قبل أن يتطرق لأهمية تراخيص الأندية وفقا للتحديثات الأخيرة للكاف .

ومن جانبه ، قال محمد سيدات إن مصر تعتبر أول بلد افريقي ينظم ورشة عمل تراخيص الأندية استعدادا للموسم الجديد، لافتا إلي أهمية حصول الأندية المصرية علي التراخيص سواء التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية أو الدوري المصري الممتاز .

وتستمر ورشة العمل علي مدار يومين ، اليوم وغدا الأربعاء .