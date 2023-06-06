رسائل تحذير للجميع .. اعتبروا نهائي أبطال أفريقيا من مباراة واحدة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالأهلي، رسائل تحذير للجميع قبل مواجهة الوداد البيضاوي، الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال القيعي عبر قناة الأهلي "في العام الماضي، كان نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، والحل أن نعتبر النهائي هذا العام من مباراة واحدة أيضا، وننسى مباراة الذهاب، وكأنها قيمة مضافة في جيوبنا".

استدرك عدلي "لكن يجب أن نتعلم مما فعلناه في العام الماضي، ولا يستدرجنا أحد لإحداث شوشرة والحديث عن سلبيات ومؤامرات وتحكيم، رغم وجود كل هذه الاعتبارات، لكنها تشتتنا".

شدد "الكل يجب يتحمل مسؤولياته، ونعزل اللاعبين، ولا نقدم لهم النصح، كرة القدم تحتمل كل النتائج وكل المفاجآت، من كان يتصور تأهل الوداد بعد تعادله ذهابا أمام صن داونز في المغرب رغم أن منافسه لعب بـ9 لاعبين، لكن الفريق المغربي، اجتهد ولعب بكل قوة في جنوب أفريقيا".

أشار "في نهائي 2022، لم نكن في كامل تركيزنا، ولم نعزل الفريق، والإحساس بالمظلومية نُقل للفريق".

وأتم عدلي القيعي تصريحاته "سأعتبر أن كل الظروف ضدي، ولكن أؤدي ما علي، والعالم يتابع اللقاء، لقد اعترف الجميع بحقنا في العام الماضي، ولعبنا كأس العالم للأندية، وتقدمنا للأدوار المتقدمة".

ويخوض الأهلي لقاء الإياب متسلحا بفوزه ذهابا بنتيجة (2-1) مساء الأحد الماضي في القاهرة.

ويسعى المارد الأحمر لكسر عقدة الوداد في النهائيات حيث خسر أمام مرتين، بهدف في 2017 وهدفين في 2022.