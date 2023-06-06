شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار بنتقل إلى حراسة يد فايلشتيتين الألمانى بداية من الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم محمد عصام الطيار حارس فريق يد الأهلى السابق إلى صفوف بالينغن فايلشتيتن الصاعد حديثا للدرجة الأولى بالدورى الألمانى بعد انتهاء رحلته مع لايبزيج الألماني.

وأعلن محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد المحترف في الدورى الألماني، رحيله عن صفوف ناديه بنهاية الموسم الحالي منذ شهر فبراير الماضى .

على صعيد متصل ، أخطر ديفيد ديفيز، المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، النشاط الرياضى بقرار عودة الشاب عمر شريف من الدورى الإسبانى بعد تألقه فى آخر جولتين مع نادى سينفين الإسبانى المعار له بعد عودته من الإصابة.

ووافق ديفيز المدير الفنى لفريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على إعارة إسلام حسن لاعب الفريق بداية من الموسم الجديد لأحد أندية الخليج.

واستقر مسئولو الفريق على التجديد للاعب أحمد عادل وتوجيه الشكر للاعب مصطفى خليل ، وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن بدء فترة قيد أندية المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022/2023 بدءا من 2 يوليو القادم وحتى 5 من نفس الشهر.