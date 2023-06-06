شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار بنتقل إلى حراسة يد فايلشتيتين الألمانى بداية من الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد المحترف في الدورى الألماني، رحيله عن صفوف ناديه بنهاية الموسم الحالي منذ شهر فبراير الماضى .
على صعيد متصل ، أخطر ديفيد ديفيز، المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، النشاط الرياضى بقرار عودة الشاب عمر شريف من الدورى الإسبانى بعد تألقه فى آخر جولتين مع نادى سينفين الإسبانى المعار له بعد عودته من الإصابة.
واستقر مسئولو الفريق على التجديد للاعب أحمد عادل وتوجيه الشكر للاعب مصطفى خليل ، وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن بدء فترة قيد أندية المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022/2023 بدءا من 2 يوليو القادم وحتى 5 من نفس الشهر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز