شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للجمباز يصل القاهرة لحضور افتتاح بطولة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري، فيما تقام بطولة الفراعنة لجمباز الأيوربيك خلال الفترة من 15 وحتى 18 من الشهر نفسه.
وتشهد بطولة الفراعنة الدولية في نسختها الرابعة مشاركة أكثر من 28 دولة، وتقام منافساتها على مجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة،
وتحظى باهتمام كبير من جانب الدول والمنتخبات المشاركة ، ووضع مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، برنامج خاص لزيارة رئيس الاتحاد الدولي المنتظرة، يتضمن عقد اجتماعات مع المسئولين وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلا عن عمل جولة في عدد من الأندية.
ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادات المصري والأفريقي للجمباز، أن بطولة الفراعنة الدولية تشهد اقبالا كثيفا من جانب المنتخبات واللاعبين، وباتت واحدة من الأحداث الأساسية والهامة على مستوى الجمباز العالمي.
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