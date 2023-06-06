شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للجمباز يصل القاهرة لحضور افتتاح بطولة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، لحضور حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية في نسختها الرابعة.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري، فيما تقام بطولة الفراعنة لجمباز الأيوربيك خلال الفترة من 15 وحتى 18 من الشهر نفسه.

وتشهد بطولة الفراعنة الدولية في نسختها الرابعة مشاركة أكثر من 28 دولة، وتقام منافساتها على مجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة،

وتحظى باهتمام كبير من جانب الدول والمنتخبات المشاركة ، ووضع مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، برنامج خاص لزيارة رئيس الاتحاد الدولي المنتظرة، يتضمن عقد اجتماعات مع المسئولين وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلا عن عمل جولة في عدد من الأندية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادات المصري والأفريقي للجمباز، أن بطولة الفراعنة الدولية تشهد اقبالا كثيفا من جانب المنتخبات واللاعبين، وباتت واحدة من الأحداث الأساسية والهامة على مستوى الجمباز العالمي.

وتابع: "زيارة رئيس الاتحاد الدولي لمصر وحضوره افتتاح البطولة يعكس بشكل كبير التطور الذي وصل إليه الجمباز المصري، وحجم النجاحات التي تحققت مؤخرا على المستوى الفني والإداري أيضا".