شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي رئيساً لبعثة الأهلى فى المغرب لمواجهة الوداد بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلّف مجلس إدارة الأهلي ، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق في المغرب لخوض مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحدد النادي الأهلي يوم 8 يونيو الجاري موعداً للسفر إلى المغرب لخوض مباراة الوداد يوم 11 الشهر ذاته في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعكف حسام غالي حاليًا على الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين .

وتُسافر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة لخوض المباراة الحاسمة التى تقام على مركب محمد الخامس والتي ستحسم بطل دوري أبطال أفريقيا بعد فوز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة أول أمس ، الأحد، بهدفين لهدف ، وتعود البعثة في اليوم التالي للمباراة.