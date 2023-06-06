شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فيوتشر يتعاهدون على عودة الانتصارات قبل لقاء إنبي لتأمين المركز الثالث بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاهد لاعبو نادي فيوتشر، على استعادة مسيرة الانتصارات في مسابقة الدوري، وذلك قبل اللقاء المرتقب لأبناء علي ماهر أمام إنبي، والذي يجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، بالجولة 31 من عمر مسابقة الدوري.

واجتمع علي ماهر المدير الفني لفيوتشر بلاعبي الفريق، وشدد خلال جلسته على أهمية استعادة الانتصارات، خاصة في ظل الانتثارات الأخيرة التي حققها نادي الزمالك، حيث لم تعد تفصل الفريق الأبيض عن المركز الثالث الذي يحتله فيوتشر سوى نقطة واحدة فقط.

ويبحث فيوتشر عن تصحيح مساره واستعادة الانتصارات في المسابقة المحلية، وذلك بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدف نظيف.

واستأنف فريق فيوتشرتدريباته مساء السبت الماضي، وذلك دون الحصول على راحة عقب الهزيمة من بيراميدز، نظراً لضيق الوقت بين المباراتين.

وكان إنبي وفيوتشر قد تواجها قبل أيام قليلة، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، حيث ودع فيوتشر البطولة عقب هزيمته أمام إنبي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6/5، في لقاء مثير، حيث كان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري، برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 29 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.