شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى النهائى الأفريقى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر غدا الأربعاء لمباراة الوداد المغربى في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل بالمغرب بعد الفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره 90 دقيقة أخرى فاصلة فى مشوار التتويج بالنجمة الحادية عشرة فى تاريخه، فى ظل رغبته فى تخطي بطل المغرب واستعادة اللقب الذى حصل عليه بطل المغرب النسخة الماضية وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

ج: انتهت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد بفوز النادي الأحمر بهدفين لهدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين الاهلى والوداد ؟

س: متى تسافر بعثة الاهلى للمغرب لمواجهة الوداد ؟

ج: تتوجه بعثة الاهلى للمغرب عصر الخميس المقبل على متن طائرة خاصة من أجل التعود على الأجواء في المغرب قبل هذه المباراة الفاصلة.

س: كيف يستعد الاهلى لمواجهة الوداد المغربى ؟

ج: خاض فريق الاهلى أمس مران استشفائى وحصل اللاعبين على راحة اليوم من التدريبات ثم يستأنف تدريباته غداً الأربعاء ثم يخوض مرانه الأخير الخميس ويسافر للمغرب بعده ويتدرب هناك يومى الجمعة والسبت ويخوض المباراة الاحد.

س: ماهو موعد مباراة العودة بين الاهلى والوداد ؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى العاشرة مساء الأحد المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

س: كيف تأهل الاهلى والوداد المغربى للنهائى الافريقى؟

ج: تأهل الأهلى إلى نهائى دورى الأبطال بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى رادس، والفوز بهدف دون رد فى مباراة العودة التى أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائى بعد التعادل السلبى مع صن داونز فى المغرب والتعادل الإيجابى 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

س: كم عدد ألقاب الاهلى والوداد الافريقية ؟

ج: يلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.