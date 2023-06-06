شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لروي فيتوريا غداً لإعلان قائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر غدًا الأربعاء بمقر اتحاد الكرة ، للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجاري .
ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا، يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، قبل خوض المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر ذاته.
وقرر المدير الفني لمنتخب مصر انطلاق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.
جاء تحديد ذلك الموعد ليكون المدرب اطمأن على جاهزية وسلامة لاعبي الأهلى الدوليين المقرر انضمامهم للمعسكر، حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة إياب نهائي دوري الأبطال يوم 11 يونيو، بالمغرب.
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