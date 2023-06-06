شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لروي فيتوريا غداً لإعلان قائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر غدًا الأربعاء بمقر اتحاد الكرة ، للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجاري .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا، يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، قبل خوض المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر ذاته.