7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أوسوريو يستغل توقف الدورى لحسم عدة ملفات معلقة فى الزمالك

يستغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فترة توقف مسابقة الدورى، حيث أصبح الفريق غير منشغل بأى مواجهات رسمية في الدورى أو كاس مصر، بعد مواجهة الاتحاد السكندرى التي جمعتهما مساء أمس، الاثنين، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدورى، بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر.