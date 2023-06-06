7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 6 / 6 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يغير طريقة دفع مستحقات الحكام فى الموسم الجديد، والأهلى يعلن جاهزية محمد الشناوى لخوض إياب نهائى أفريقيا بكازابلانكا.
اتحاد الكرة يغير طريقة دفع مستحقات الحكام فى الموسم الجديد
قدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مقترح لمجلس للجبلاية وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بدفع مستحقات الحكام في الموسم المقبل عن طريق الأندية قبل كل مباراة، وإلغاء طريقة دفع المستحقات عن طريق اتحاد الكرة.
الأهلى يعلن جاهزية محمد الشناوى لخوض إياب نهائى أفريقيا بكازابلانكا
أوسوريو يستغل توقف الدورى لحسم عدة ملفات معلقة فى الزمالك
يستغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فترة توقف مسابقة الدورى، حيث أصبح الفريق غير منشغل بأى مواجهات رسمية في الدورى أو كاس مصر، بعد مواجهة الاتحاد السكندرى التي جمعتهما مساء أمس، الاثنين، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدورى، بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر.
المصرى مكتمل الصفوف قبل مواجهة غزل المحلة فى الدورى
أغلق النادي المصري مستشفى الإصابات، والتي ضربت الفريق مؤخرًا بتعرض العديد من اللاعبين لإصابات طويلة، كان أبرزهم، مروان حمدي وحسين السيد، وحسن علي وألياس الجلاصي، قبل أن يستعيد المصري جهود جميع المصابين قبل مواجهة غزل المحلة في الدوري.
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