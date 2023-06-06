أوسوريو يضع برنامجاً تأهيلياً لـ شيكابالا وعواد وسكر فى الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - وضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامجاً تأهيلياً لثلاثى الفريق الأبيض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحاتم سكر ومحمد عواد حارس مرمى لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويرغب أوسوريو في تجهيز ثلاثى الفريق تمهيداً للعودة إلى التدريبات الجماعية،خصوصاً أن شيكابالا يعانى من إجهاد عضلى بينما تعرض محمد عواد لشد في السمانة ويعانى حاتم سكر من إجهاد في العضلة الخلفية منعتهم من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندرى الماضية.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة الأمس بمسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي فى الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يستمر الزمالك فى المركز الرابع ويرتفع رصيده للنقطة 53، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 40 نقطة، حصدها من 29 لقاء، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 13، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، وسكنت شباكه 35.