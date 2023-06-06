شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يكشف سبب غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رد أحمد مجدى المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على سبب غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى وأقيمت بالأمس الإثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وكتب مجدى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى:"النهارده أول يوم في UEFA A License في ويلز شغل كتير لحد يوم الجمعه ان شاء الله الناس اللي بتسأل انا مكنتش موجود ليه في ماتش امبارح دعواتكم".

في سياق مختلف ، يستغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فترة توقف مسابقة الدورى، حيث أصبح الفريق غير منشغل بأى مواجهات رسمية في الدورى أو كاس مصر، بعد مواجهة الاتحاد السكندرى التي جمعتهما مساء أمس، الاثنين، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدورى، بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر.

وينطلق معسكر المنتخب يوم 10 يونيو الجاري بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 من نفس الشهر بالمغرب في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ثم المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 يونيو بالقاهرة.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية بعد تلك الفترة من التوقف أمام فاركو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويستغل أوسوريو تلك الفترة من أجل معالجة كافة الأخطاء الفنية التي يعانى منها الفريق، كما يعمل على حسم العديد من الملفات العالقة مثل الصفقات الجديدة التي يرغب في ابرامها لتدعيم صفوفه قبل انطلاق البطولة العربية، أو أسماء اللاعبين الراحلين، وكذلك اللاعبين الذين يرغب في تجديد عقودهم من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.