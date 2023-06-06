شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يناقش أندية المحترفين نظام سداد الإشتراك السنوى و المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو اتحاد كرة اليد ،عصر اليوم الثلاثاء ، اجتماع مع ممثلي أندية دورى المحترفين من أجل مناقشة نظام سداد الإشتراك السنوى و المستحقات المتأخرة للإتحاد للموسم المحلى 2022/2023.

كان من المقرر عقد هذا الاجتماع الأحد الماضى إلا انه تم ترحيله اليوم بسبب مباراة كرة القدم بين الأهلى و الوداد المغربى التى اقيمت فى استاد القاهرة .

من ناحية أخرى، ألزم اتحاد اليد الأندية بدفع 25% من قيمة الموسم التالى حال عدم إخطار اللاعب بعدم القيد فى مهلة الـ30 يوما قبل فتح باب القيد للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بضرورة إبلاغ اللاعب السارى عقده وغير مرغوب قيده قبل فتح باب القيد بـ30 يوما، ليوقع اللاعب على خطاب بذلك ويتم إخطار الاتحاد أيضا.

كما تم إلزام النادى بضرورة دفع 15% للاعب المقرر عدم قيده، فى حالة إذا كان عقده لمدة موسمين، وتم ذلك بعد السنة الأولى وفى حالة تعاقده 3 سنوات يدفع النادى 20%.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن بدء فترة قيد أندية المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022/2023 بدءا من 2 يوليو القادم وحتى 5 من نفس الشهر.

كما تم تحديد يوم 18 يوليو لقيد السيدات ويستمر حتى يوم 24، بينما تحدد الفترة من 9 حتى 16 يوليو لأندية الممتاز والمرتبط.